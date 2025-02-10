Захарова удивилась словам посла Израиля о вкладе России в освобождение заложников

Захарова: Слова посла Израиля Гальперин о России вызывают удивление

Слова посла Израиля Симоны Гальперин, занижающие вклад Москвы в процесс освобождения удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников вызывают удивление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«На таком фоне необъективная оценка посла Симоны Гальперин российского вклада в освобождение заложников, мягко говоря, вызывает удивление. Но оставим это, как говорится, на ее совести», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что содействие России в освобождении заложников позволило руководству Израиля пересмотреть свою скептичную позицию к имеющимся у Москвы контактам с ХАМАС. По ее словам, позиция Тель-Авива по этому вопросу в последнее время стала более прагматичной.

5 февраля прошлого года Гальперин выражала недовольство политикой России на Ближнем Востоке. В частности, дипломат посчитала, что Москва слишком поздно осудила октябрьское нападение ХАМАС на Израиль. Кроме того, она выразила недовольство тем фактом, что ХАМАС не включен в российский список террористических организаций.