Жителям российского города пришлось самим собирать деньги на расчистку улиц от снега

Жители Хабаровска оказались вынуждены собирать деньги на расчистку улиц от снега

Жителям одного из микрорайонов Хабаровска пришлось самим собирать десятки тысяч рублей на расчистку улиц от снега, поскольку администрация не взяла улицы на баланс. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о микрорайоне Березки. По информации канала, муниципалитет отказался убирать улицу Героев Пассаров и переулок Музыкина, ссылаясь на то, что те находятся на придомовых и неразмежеванных территориях. В результате местные жители оказались вынуждены организовывать расчистку дорог за свой счет и собрали 100 тысяч рублей для оплаты трактора и погрузчика. В результате на уборку территории ушло два дня.

Ранее в Уфе коммунальщики отчитались об уборке снега фотографией соседней улицы.