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11:48, 10 февраля 2025Экономика

Жителям российского города пришлось самим собирать деньги на расчистку улиц от снега

Жители Хабаровска оказались вынуждены собирать деньги на расчистку улиц от снега
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Жителям одного из микрорайонов Хабаровска пришлось самим собирать десятки тысяч рублей на расчистку улиц от снега, поскольку администрация не взяла улицы на баланс. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о микрорайоне Березки. По информации канала, муниципалитет отказался убирать улицу Героев Пассаров и переулок Музыкина, ссылаясь на то, что те находятся на придомовых и неразмежеванных территориях. В результате местные жители оказались вынуждены организовывать расчистку дорог за свой счет и собрали 100 тысяч рублей для оплаты трактора и погрузчика. В результате на уборку территории ушло два дня.

Ранее в Уфе коммунальщики отчитались об уборке снега фотографией соседней улицы.

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