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18:13, 23 января 2025Экономика

Российские коммунальщики отчитались об уборке снега фотографией соседней улицы

В Уфе коммунальщики отчитались об уборке снега фотографией соседней улицы
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уфимские коммунальщики своеобразно ответили на жалобы по поводу плохой уборки снега на одной из улиц города. Что не устроило местных жителей в отчете администрации, выяснили «Аргументы и факты».

Речь идет об участке около коррекционной школы-интерната. Со стороны улицы Кувыкина на подходе к учреждению образовались сугробы, преодолеть которые инвалиды-колясочники и воспитанники с ДЦП (детским церебральным параличом) не могут.

Жалобу местные жители разместили в комментариях к посту на официальной странице главы Башкортостана Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». В ответ на это пресс-служба районной администрации опубликовала снимок очищенной улицы. Однако, как вскоре выяснилось, фотография была сделана с другой стороны школы на соседней улице. Прежние сугробы так и остались неубранными. Возмутившись бездействием коммунальщиков, автор обращения даже предложила заплатить трактористу, лишь бы снежные барханы были убраны. Подмену фотографий чиновники признали и принесли извинения.

В то же время в Нижневартовске к вопросу уборки снега отнеслись с излишним рвением. Вместе со снежной массой в ковш самосвала угодил двухтонный декоративный камень из златолита стоимостью 100 тысяч рублей. Его сбросили на снежный полигон.

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