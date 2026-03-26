14:31, 26 марта 2026Экономика

Российскому бизнесу дали совет на непростое время

Силуанов: Российскому бизнесу стоит расчистить издержки и сократить расходы
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российскому бизнесу стоит расчистить издержки и сократить расходы. Такой совет на «непростое время» дал предпринимателям министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит газета «Ведомости».

В рамках выступления на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава Минфина заявил, что в первую очередь бизнесу и экономике в целом нужно пересмотреть издержки, оптимизировать расходы и задуматься о производительности труда.

Помимо этого, в период «дорогих денег» бизнесу нужно рассмотреть опцию выхода на фондовый рынок. Этот вариант может принести хорошие возможности для развития и инвестиций.

На съезде РСПП глава объединения Александр Шохин отметил, что российские экспортеры ждут, когда курс отечественной валюты упадет до отметок в 90-95 рублей за доллар. Однако таких уровней они дождутся вряд ли скоро. «Для бизнеса более существенно то, что сейчас Минфин перестал продавать валюту, интервенировать на валютном рынке, курс начал чуть-чуть ослабевать, экспортеры ждут, когда же 90 будет, 95. Не уверен, что скоро дождутся», — констатировал он.

