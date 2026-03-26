14:31, 26 марта 2026

Названы три бесполезных диагностических теста

Екатерина Улитина
Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые популярные диагностические тесты не приносят пользы и могут навредить здоровью. Об этом рассказал старший научный сотрудник Сиднейской лаборатории медицинской грамотности Брук Никель изданию The Guardian.

Эксперт назвал три таких бесполезных анализа: полное МРТ всего тела, тест на уровень тестостерона и анализ на антимюллеров гормон. По словам специалиста, эти исследования активно продвигаются в соцсетях, однако обычно не рекомендуются, так как приводят к гипердиагностике и ненужному лечению.

Никель отмечает, что, например, МРТ всего тела может выявить случайные изменения, которые не представляют опасности, но вызывают тревогу. Анализ на антимюллеров гормон, в свою очередь, не может точно определить фертильность у здоровых женщин, но нередко становится причиной сильного беспокойства. Тестостероновые тесты, по словам эксперта, могут подтолкнуть к приему гормонов с высоким риском побочных эффектов.

Специалист считает, что главная проблема таких услуг в их агрессивном маркетинге. Людям внушают, что без этих проверок они упускают важную информацию о здоровье. Однако Никель напоминает, что это не так и реальная профилактика в первую очередь включает сбалансированное питание, физическую активность, качественный сон и обращение к специалисту при появлении симптомов.

Ранее невролог Давид Перес Мартинес рассказал об эффективных методах профилактики деменции. По его мнению, до 40 процентов случаев этого заболевания можно предотвратить, если вести активный образ жизни.

