Названы три бесполезных диагностических теста

Эксперт Никель: МРТ всего тела и анализ на тестостерон не приносят пользы

Некоторые популярные диагностические тесты не приносят пользы и могут навредить здоровью. Об этом рассказал старший научный сотрудник Сиднейской лаборатории медицинской грамотности Брук Никель изданию The Guardian.

Эксперт назвал три таких бесполезных анализа: полное МРТ всего тела, тест на уровень тестостерона и анализ на антимюллеров гормон. По словам специалиста, эти исследования активно продвигаются в соцсетях, однако обычно не рекомендуются, так как приводят к гипердиагностике и ненужному лечению.

Никель отмечает, что, например, МРТ всего тела может выявить случайные изменения, которые не представляют опасности, но вызывают тревогу. Анализ на антимюллеров гормон, в свою очередь, не может точно определить фертильность у здоровых женщин, но нередко становится причиной сильного беспокойства. Тестостероновые тесты, по словам эксперта, могут подтолкнуть к приему гормонов с высоким риском побочных эффектов.

Специалист считает, что главная проблема таких услуг в их агрессивном маркетинге. Людям внушают, что без этих проверок они упускают важную информацию о здоровье. Однако Никель напоминает, что это не так и реальная профилактика в первую очередь включает сбалансированное питание, физическую активность, качественный сон и обращение к специалисту при появлении симптомов.

