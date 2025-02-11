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17:23, 11 февраля 2025Бывший СССР

Армянская оппозиция назвала абсурдным проект о вступлении в ЕС

Оппозиция Армении назвала абсурдным проект о вступлении страны в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Оппозиционная парламентская фракция Армении «Честь имею» назвала законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз (ЕС) юридически абсурдным. Заявление фракции передает РИА Новости.

«Законопроект — юридически абсурдный документ, поскольку не соответствует требованиям закона. Проект по сути является декларацией, а не законом, поскольку не содержит обязательных для исполнения правил поведения», — указано в сообщении.

Отмечается, что содержащаяся в законопроекте фраза «Республика Армения, выражая волю народа» противоречит конституции страны, поскольку народная воля может быт выражена только в виде референдума.

Помимо этого, во фракции добавили, что, хоть с правовой точки зрения законопроект не будет иметь правовых последствий о вступлении или невступлении в ЕС, он тем не менее может нести необратимые политические и экономические последствия для республики, учитывая членство в Евразийском экономическом союзе.

Ранее представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил, что ожидается получения Арменией статуса члена организации. По его словам, позиция Евросоюза в отношении Еревана выражена в том числе в правовых документах. В качестве примера он привел Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

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