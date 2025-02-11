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05:35, 11 февраля 2025Бывший СССР

Боец ВС России поделился «веселыми ситуациями» при освобождении Дружбы

РИА Новости: Боец ВС РФ рассказал о веселых ситуациях при освобождении Дружбы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Боец Вооруженных сил (ВС) России Александр Хватков сообщил о «веселых ситуациях», которые произошли в ходе освобождения поселка Дружба в Донецкой народной республики (ДНР). Ими он поделился в интервью РИА Новости.

«Весёлых моментов много было. Например, штурмовали дом, кричали "сдавайтесь!". Ждали, что выйдут из дома, а вышли из поля ребята, о которых мы даже не знали, что они там есть», — сказал он.

Он также отметил, что одного из пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) россияне тащили на себе, поскольку у него была сломана нога. Хватков добавил, что обычно украинцы сдаются только тогда, когда у них кончаются патроны.

Ранее в ВСУ рассказали о неосведомленности украинской разведки о начале СВО. «В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату. И таких сведений не было», — рассказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.

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