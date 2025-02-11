В США предупредили о проблемах с дойкой коров из-за политики Трампа

FT: Фермеры Висконсина предупредили об остановке всей работы без мигрантов в США

Если президент США Дональд Трамп действительно выполнит свое обещание по высылке из страны всех нелегальных мигрантов, Висконсин останется без рабочей силы. Об этом со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и фермеров пишет Financial Times.

Этот регион считается «молочным штатом», поэтому мнение сельхозпроизводителей для него особенно важно. В Федерации фермерских хозяйств Висконсина подчеркнули, что не против депортации преступников, но не понимают, зачем выкидывать из страны нелегалов, годами проживающих и работающих на одной и той же ферме, то есть людей, которые отправляют детей в местные школы и давно уже стали частью сельской жизни штата.

Один из фермеров объяснил, что высылка мигрантов остановит всю работу. «Не будет ни молока, ни сыра, ни масла, ни мороженого. Нам всем придется стать веганами», — подчеркнул он. Другой рассказал, что если вдруг все нелегалы исчезнут, как того хотят в Вашингтоне, то не останется людей не только чтобы доить коров, но и чтобы их хотя бы забить.

Планы Белого дома о найме на эти работы американских граждан в отрасли считают фантастичными, потому что желающих выполнять такие работы в стране нет. А те, кого можно было бы нанять, непригодны к тяжелому труду в сельской местности из-за личных особенностей и поведения.

Ранее сообщалось, что Трамп злится из-за слишком медленной депортации нелегальных мигрантов. С 20 января сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задерживают не более 1,1 тысячи мигрантов, а это в 2,5 раза меньше, чем нужно, чтобы достичь анонсированного результата — высылка миллиона нелегалов в год.