Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:30, 11 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

Депутат Рады Дубинский раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал режим украинского лидера Владимира Зеленского. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Защитники ТЦК (так на Украине называют военкоматы — прим. «Ленты.ру») пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика его личной виной. Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте», — посетовал Дубинский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что жителям Украины необходимо выйти на протесты против решения Владимира Зеленского о призыве 18-летних на службу в Вооруженные силы Украины. Украинский депутат также подчеркнул, что именно бездействие украинцев привело к тому, что Зеленский не боится идти на подобные шаги.

В свою очередь, Александр Дубинский обеспокоен последствиями контрактов ВСУ для 18-летних.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      Российский дрон «СКАТ 350М» впервые покажут в Абу-Даби

      В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

      В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

      В России ответили Зеленскому фразой из романа «Двенадцать стульев»

      Путин наградил посмертно подростка из Курской области за попытку спасти друга

      Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами

      Депутат Рады раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

      Минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев 18-24 лет

      Глава Ford обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше