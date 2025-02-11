Депутат Рады Дубинский раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал режим украинского лидера Владимира Зеленского. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Защитники ТЦК (так на Украине называют военкоматы — прим. «Ленты.ру») пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика его личной виной. Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте», — посетовал Дубинский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что жителям Украины необходимо выйти на протесты против решения Владимира Зеленского о призыве 18-летних на службу в Вооруженные силы Украины. Украинский депутат также подчеркнул, что именно бездействие украинцев привело к тому, что Зеленский не боится идти на подобные шаги.

В свою очередь, Александр Дубинский обеспокоен последствиями контрактов ВСУ для 18-летних.