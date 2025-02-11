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14:10, 11 февраля 2025Силовые структуры

Двое российских подростков подожгли релейный шкаф ради денег

В Приангарье возбудили дело против двух подростков, поджегших релейный шкаф
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Иркутской области возбудили дело против двух несовершеннолетних, поджегших релейный шкаф на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления.

По данным ведомства, 8 февраля подростки за деньги подожгли релейный шкаф. Их задержали и поместили под стражу.

Ранее стало известно, что юные белгородцы приобрели бензин и устроили поджог на железной дороге. Оперативное видео с признанием подростков предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

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