Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 11 февраля 2025Силовые структуры

Двоих военнослужащих ВСУ осудили на длительные сроки за теракт в Курской области

Суд приговорил к 15 и 16 годам двоих военных ВСУ за теракт в Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор двум украинским военнослужащим за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимые из 11-го отдельного батальона 22-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Пиляй и Александр Середа получили 15 и 16 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. В ведомстве предоставили видео из суда.

На кадрах видно, как конвой ведет обвиняемых. В суде они заявили, что раскаиваются в содеянном.

Следствие и суд установили, что 8 августа 2024 года вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами Пиляй и Середа в составе незаконного формирования незаконно пересекли государственную границу России с целью совершения теракта на территории страны.

В Кореневском районе Курской области они запугивали местных жителей, занимали их дома и стреляли по российским военнослужащим. 19 сентября 2024 года Пиляй и Середа были взяты в плен.

Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Работа ведется с Украиной и представителями Красного креста, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

      Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

      В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

      В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше