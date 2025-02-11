Двоих военнослужащих ВСУ осудили на длительные сроки за теракт в Курской области

Суд приговорил к 15 и 16 годам двоих военных ВСУ за теракт в Курской области

Суд вынес приговор двум украинским военнослужащим за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимые из 11-го отдельного батальона 22-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Пиляй и Александр Середа получили 15 и 16 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. В ведомстве предоставили видео из суда.

На кадрах видно, как конвой ведет обвиняемых. В суде они заявили, что раскаиваются в содеянном.

Следствие и суд установили, что 8 августа 2024 года вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами Пиляй и Середа в составе незаконного формирования незаконно пересекли государственную границу России с целью совершения теракта на территории страны.

В Кореневском районе Курской области они запугивали местных жителей, занимали их дома и стреляли по российским военнослужащим. 19 сентября 2024 года Пиляй и Середа были взяты в плен.

Россия начала переговоры по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Работа ведется с Украиной и представителями Красного креста, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.