Фитнес-модель обругали в сети за чрезмерно большую грудь

Британская фитнес-модель Тэмми Хемброу показала результат пластики груди на фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя телезвезда позировала в мини-платье розового цвета, демонстрируя новые импланты в груди. Знаменитость также надела туфли на каблуках с аппликацией в виде цветка, а в руках она держала сумку люксового бренда Chanel.

Подписчики обругали инфлюэнсера в комментариях за чрезмерно большую грудь. «Она буквально вываливается», «Грудь не должна вываливаться из вещей!», «Это перебор», «Зачем так оголяться?», «После операции грудь стала слишком большой», — высказывались многочисленные фанаты.

В мае 2024 года супермодель Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в непристойном наряде.