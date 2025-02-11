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01:01, 11 февраля 2025Ценности

Фитнес-модель обругали в сети за чрезмерно большую грудь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Тэмми Хемброу

Тэмми Хемброу. Фото: @tammyhembrow

Британская фитнес-модель Тэмми Хемброу показала результат пластики груди на фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя телезвезда позировала в мини-платье розового цвета, демонстрируя новые импланты в груди. Знаменитость также надела туфли на каблуках с аппликацией в виде цветка, а в руках она держала сумку люксового бренда Chanel.

Подписчики обругали инфлюэнсера в комментариях за чрезмерно большую грудь. «Она буквально вываливается», «Грудь не должна вываливаться из вещей!», «Это перебор», «Зачем так оголяться?», «После операции грудь стала слишком большой», — высказывались многочисленные фанаты.

В мае 2024 года супермодель Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в непристойном наряде.

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