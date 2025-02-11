Футболист клуба РПЛ сравнил «Вкусно — и точка» и «Макдоналдс»

Футболист Волк: Во «Вкусно — и точка» плохо, «Макдоналдс» был лучше

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк сравнил «Вкусно — и точка» и «Макдоналдс». Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению футболиста, во «Вкусно — и точка» плохо, а «Макдоналдс» был лучше. «Не знаю, что изменилось, но я прямо убежден, что раньше было вкуснее. Что любил больше всего? Классический "Биг Мак". Раньше не было всяких модных бургеров, сейчас даже не знаю, что там в меню», — заявил он.

23-летний Волк выступает за «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в шести из них оставив ворота в неприкосновенности.

Первый ресторан под брендом «Вкусно — и точка» открылся в Москве 12 июня 2022 года после того, как бывший владелец ресторанов — «Макдоналдс» — ушел из России.

В 2023-м футболиста «Галатасарая» Танги Ндомбеле исключили из состава клуба за фастфуд после матча. Об этом узнал главный тренер команды Окан Бурук и решил наказать игрока — ему запретили играть, пока он не похудеет.