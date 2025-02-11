В Госдуме резко отреагировали на идею запретить давать детям необычные имена

Депутат Останина раскритиковала идею запрета нестандартных имен

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею запретить давать детям необычные имена глупой. Она резко отреагировала на инициативу в беседе с «Лентой.ру».

«Как депутат я рассматриваю только те инициативы, которые получили уже соответствующее оформление и называются "законодательная инициатива в виде законопроекта". Ничего подобного я не видела, кроме сообщений в СМИ. Боюсь, что на этом все и закончится. Глупые инициативы я не комментирую», — высказалась парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала о разработке законопроекта, запрещающего называть детей странными именами. Она заявила, что нужно защитить детей от того, что они могут стать «Пельменями, Столами и Тумбочками», и анонсировала формирование «закрытого списка» разрешенных имен.

В конце января депутаты Госдумы предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы избавиться от буллинга.

