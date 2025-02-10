Россиянам захотели запретить давать детям необычные имена

Депутат Буцкая: ГД разработала законопроект о запрете нестандартных имен

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Об этом рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет «Москва 24».

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — сказала парламентарий. По ее словам, изначально инициатива предусматривала запрет на использования мужских имен для девочек и женских — для мальчиков. Однако теперь рассматривается утверждение «закрытого» списка разрешенных имен.

В конце января депутаты Госдумы предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы избавиться от буллинга.

Ранее сообщалось, что рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка. По мнению депутатов, нововведение позволит избежать махинаций с материнским капиталом, когда деньги получали на неродившихся детей или предъявляли одного младенца несколько раз.