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09:33, 11 февраля 2025Забота о себе

Кардиолог назвал лучшие блюда для здоровья сердца

Кардиолог Джогия: Овощи и мясо являются основой диеты для здоровья сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Орехи, овощи и нежирное мясо являются основой рациона для здорового сердца, считает врач-кардиолог Рой Джогия. Лучшие блюда для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний он назвал Daily Mirror.

Врач убежден, что полезное для сердца и сосудов питание может быть очень разнообразным. По его мнению, лучше всего ориентироваться на рекомендации средиземноморской диеты. «Такой рацион богат мононенасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего. Также в нем содержатся антиоксиданты и полифенолы из растительных продуктов, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс — два главных фактора, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания», — рассказал Джогия.

Кардиолог отметил, что сам тоже старается соблюдать средиземноморскую диету, но адаптировал ее под свои вкусы. По его словам, на завтрак он ест ореховые мюсли со свежими фруктами, на обед — нежирное мясо с гарниром из круп и разноцветных овощей. «В качестве перекусов я ем легкие закуски, например, горсть орехов или фруктов. Ужин обычно состоит из полезных для сердца блюд, например, запеченного лосося или чечевицы с зеленью», — заключил врач.

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Ранее хирург Дмитрий Некрасов рассказал, что курение в 70 раз увеличивает риск инфаркта. Кроме того, по его словам сердцу вредит избыточный вес.

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