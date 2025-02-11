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14:46, 11 февраля 2025Бывший СССР

Кличко предсказал окончание конфликта через два месяца болезненным компромиссом

Мэр Киева Кличко: Конфликт завершится через два месяца болезненным компромиссом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Боевые действия на Украине завершатся через два-три месяца болезненным для Киева компромиссом. Окончание конфликта предсказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. (...) Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — заявил глава украинской столицы.

Он добавил, что на фоне окончания конфликта важно не допустить раскола страны и обострения внутренней ситуации.

Ранее на Украине сообщили об обострении противостояния между Кличко и офисом президента Украины Владимира Зеленского. По информации украинской прессы, конфликт между мэрией и начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко — лишь одно из проявлений этого противостояния.

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