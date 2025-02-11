Летчик оценил управляемость Су-57

Летчик Богдан: Управляемый вектор тяги делает Су-57 маневренным и безопасным

Двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ), которыми оснащен истребитель пятого поколения Су-57, делают самолет маневренным и безопасным. Управляемость российской машины оценил заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, передает РИА Новости.

«Помимо того, что тут демонстрируется — что самолет может на месте вращаться, крутиться, парить, — основное качество управляемого вектора то, что самолет практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости», — сказал он на полях выставки Aero India 2025.

Богдан подчеркнул, что строевому летчику очень сложно перевести самолет в режим, который приведет к потере управляемости. По его словам, достаточно бросить управление, чтобы самолет автоматически вышел из критической ситуации.

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что выпуск истребителей Су-57 в России нарастят за счет расширения производственных мощностей «Объединенной авиастроительной корпорации».