Лолита ответила на обвинения в пошлости шуткой про объятия с женщиной

Лолита заявила, что обвинившей ее в пошлости Елене Пензиной нужен хороший мужик

Певица Лолита Милявская шуткой отреагировала на заявления красноярского депутата Елены Пензиной, которая обвинила артистку в пошлости. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Во время концерта в Красноярске Лолита отказалась обниматься со зрительницей, в шутку сославшись на страх перед местным депутатом заксобрания. «Ой, нет, а то ваш депутат там снова что-то напишет», — сказала певица и рассмеялась, после чего все-таки обняла поклонниц, спустившись в зрительный зал.

После выступления Лолита пояснила журналистам, что Пензиной просто нужен «хороший мужик». «Ей просто нужен хороший мужик. Конечно, проще травить Милявскую, чем выполнять свою работу. А так женщина сразу добреет», — отметила она.

Ранее Пензина раскритиковала Милявскую за пропаганду «пошлости и вульгарности».