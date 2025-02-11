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16:27, 11 февраля 2025Экономика

В Минтрансе оценили последствия затопления танкера Koala в порту Усть-Луга

Минтранс РФ: Утечек мазута при обследовании танкера Koala не выявлено
Виктория Клабукова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Утечек мазута после затопления танкера Koala в порту Усть-Луга не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Как передает пресс-служба ведомства, в ходе обследования, к которому приступили водолазы Морской спасательной службы, утечек нефтепродуктов не зафиксировано. Теперь перед специалистами стоит задача откачать 130 тысяч тонну мазута, остающегося на борту судна. Ради этого из Мурманска в порт Ленобласти были доставлены насосы — сейчас их проверяют на готовность. Одновременно с этим сотрудники Морспасслужбы ищут способ безопасно подключить насосы к грузовым танкам и подать туда пар. Выгрузка топлива возможна только в подогретом состоянии, но в данный момент машинное отделение судна затоплено. За ходом работ следит заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов.

9 февраля Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов, после этого судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы. Следствие не исключает, что танкер был подорван.

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