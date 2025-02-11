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17:08, 11 февраля 2025Экономика

Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера Koala

В порт Усть-Луга доставили насосы для откачки мазута из танкера Koala
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

В порт Усть-Луга в Ленинградской области доставили насосы из Мурманска, чтобы начать откачку мазута из танкера Koala. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса в Telegram-канале.

Водолазы не нашли мест утечек нефтепродуктов и заявили об отсутствии угрозы затопления судна. В пресс-службе добавили, что выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии. Для этого в настоящее время специалисты рассматривают варианты подачи пара с берега.

9 февраля Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов. После судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. На борту Koala находится 130 тысяч тонн мазута.

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