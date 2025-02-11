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14:17, 11 февраля 2025Россия

Москвич нашел кусок металлической щетки в заказанном из ресторана блюде

Shot: Житель Москвы нашел кусок металлической щетки в ресторанном блюде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы нашел кусок металлической щетки в блюде, заказанном из ресторана «Сыроварня». Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, мужчине на обед привезли куриную печень с картофелем. Стоимость заказа составила 790 рублей.

Горожанин во время трапезы почувствовал странный привкус. Он был сильно удивлен, когда обнаружил во рту кусок щетки для мытья посуды. Как проволока попала в заказ — неизвестно.

По словам жителя столицы, стружка была большого размера с острыми краями. Он допустил, что если бы вовремя не среагировал, инородный предмет мог бы задеть внутренние органы.

Представительница «Сыроварни» заверила, что негативную ситуацию удалось урегулировать. Гостю вернули деньги за испорченный обед, а с персоналом заведения провели беседу. Часть металлической щетки проникла в блюдо от сковороды, которую мыли работники сети.

Ранее москвичка показала кишащую паразитами рыбу, которую она приобрела в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл».

ЖЗЛ
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