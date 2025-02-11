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16:56, 11 февраля 2025Мир

На буклете ультраправой партии Германии заметили усатую «пасхалку»

На буклете ультраправой партии АдГ заметили усы Гитлера у ее лидера Вайдель
Семен Александров (редактор)

На агитационном буклете ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) увидели усы Гитлера у ее лидера Алис Вайдель. Усатую «пасхалку» обнаружил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Тильман Кубан, сообщает Merkur.de.

Кубан опубликовал видео, на котором показывает брошюру АдГ. На обложке изображена Вайдель, если развернуть листовку, то можно увидеть описание позиции немецкой партии АдГ, а в качестве иллюстрации — семью, стоящую перед семейным домом.

Однако листовка становится слегка прозрачной, если направить ее против света, тогда из окна дома получаются усы Гитлера у Вайдель.

«Именно такими действиями люди сознательно хотят привлечь нацистов в качестве избирателей. Абсолютно невозможно. Абсолютно не подлежит избранию», — раскритиковал листовку Кубан.

Ранее Вайдель заявила, что США и Россия совместными усилиями могут разрешить конфликт на Украине. По ее словам, Европа уже не может добиться мира на Украине, а Германия — тем более. Она обвинила руководство страны в дилетантстве, поскольку, по ее мнению, Берлин изначально должен был активно выступать за мир, а не поддерживать одну из сторон конфликта.

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