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13:47, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

На Украине заявили об остановке модернизации КПП без средств USAID
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Модернизация девяти контрольно-пропускных пунктов(КПП) остановилась на Украине из-за прекращения финансирования Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин, передает ТАСС.

«У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID», — рассказал Сухомлин.

По его словам, ведомство не ждет возобновления финансирования и полагает, что передачи средств по линии USAID больше не будет.

Ранее стало известно, что Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром USAID. Страна получила 27,2 процента средств организации. Всего за три года USAID выделило Украине 32,4 миллиарда долларов.

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