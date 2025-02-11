На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

На Украине заявили об остановке модернизации КПП без средств USAID

Модернизация девяти контрольно-пропускных пунктов(КПП) остановилась на Украине из-за прекращения финансирования Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин, передает ТАСС.

«У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID», — рассказал Сухомлин.

По его словам, ведомство не ждет возобновления финансирования и полагает, что передачи средств по линии USAID больше не будет.

Ранее стало известно, что Украина начиная с 2022 года стала крупнейшим бенефициаром USAID. Страна получила 27,2 процента средств организации. Всего за три года USAID выделило Украине 32,4 миллиарда долларов.