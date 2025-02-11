На Украине рассказали о строительстве укреплений на границе с Белоруссией

Спикер ГПСУ Демченко рассказал о новых укреплениях на границе с Белоруссией

Украина создает новые инженерные сооружения и укрепления на границе с Белоруссией. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) страны Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона.

«Это направление для нас остается источником угрозы. Это направление является приоритетным для наращивания оборонительных возможностей, в том числе создавая инженерные укрепления», — подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко рассказал о строительстве укреплений на протяжении всей границы с Белоруссией от Волынской до Черниговской областей, а также о размещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии Украины. При этом украинский пограничник подчеркнул отсутствие нестандартных ситуаций, а также перемещений техники и личного состава со стороны Белоруссии.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук предупредил Белоруссию о возможных циничных шагах Киева. Дипломат подчеркнул, что в МИД следят за высказываниями украинских властей и активностью ВСУ в приграничной зоне.