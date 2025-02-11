На Западе раскрыли планы Трампа по конфликту на Украине

Профессор Дизен: Трамп планирует вернуть американские деньги с Украины

Президент США Дональд Трамп планирует вернуть американские деньги, вложенные в конфликт на Украине. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трамп намерен вернуть американские деньги с Украины. Кроме того, это широко освещается как его желание получить деньги за продолжение поддержки Киева. Я интерпретирую это как возврат США денег еще до того, как прокси-война подойдет к концу», — указал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует «в какой-то день» стать частью России. Глава Белого дома подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги.