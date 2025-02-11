На Западе раскрыли путь к миру на Украине

Профессор Малинен: Капитуляция НАТО позволит начать путь к миру на Украине

Капитуляция Североатлантического альянса позволит начать путь к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Путь к установлению мира на Украине, да и во всей Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на территории Украины. Кроме того, необходимо убрать военные базы с российской границы, начиная с Финляндии», — отметил эксперт.

Ранее Малинен заявил, что президенту США Дональду Трампу следует признать свое поражение в конфликте на Украине. Он заявил, что для заключения мира почти всегда нужно признать проигрыш. По его мнению, такая участь ждет американского лидера.