Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 11 февраля 2025Мир

На Западе сравнили отношения Макрона и Маска с мыльной оперой

Politico: Отношения Макрона и Маска ухудшились за последнее время
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

В последнее время отношения президента Франции Эммануэля Макрона и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска заметно ухудшились. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Отношения между ними ухудшились за последние недели», — утверждается в публикации.

По данным источников, французский лидер и Маск поддерживают прямой контакт друг с другом, однако их отношения «превратились в мыльную оперу». В публикации отмечается, что Макрон стремится убедить американского миллиардера в необходимости вкладываться во Францию.

При этом сообщается, что усилия французского лидера не приносят результатов. Отсутствие Маска на саммите по искусственному интеллекту, который проводится в Париже, названо «ударом для президента». Кроме того, компания Tesla, принадлежащая Маску, предпочла расширить свой завод в Германии вместо того, чтобы инвестировать во Францию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал принять меры в отношении американского предпринимателя Илона Маска из-за его публикаций о политике в странах Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Мужчина с судимостью перелез через забор и проник на территорию российского аэропорта

      В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

      Запад призвали прекратить войну с Россией

      На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

      Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

      Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

      Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

      Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

      Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше