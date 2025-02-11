На Западе сравнили отношения Макрона и Маска с мыльной оперой

Politico: Отношения Макрона и Маска ухудшились за последнее время

В последнее время отношения президента Франции Эммануэля Макрона и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска заметно ухудшились. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Отношения между ними ухудшились за последние недели», — утверждается в публикации.

По данным источников, французский лидер и Маск поддерживают прямой контакт друг с другом, однако их отношения «превратились в мыльную оперу». В публикации отмечается, что Макрон стремится убедить американского миллиардера в необходимости вкладываться во Францию.

При этом сообщается, что усилия французского лидера не приносят результатов. Отсутствие Маска на саммите по искусственному интеллекту, который проводится в Париже, названо «ударом для президента». Кроме того, компания Tesla, принадлежащая Маску, предпочла расширить свой завод в Германии вместо того, чтобы инвестировать во Францию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал принять меры в отношении американского предпринимателя Илона Маска из-за его публикаций о политике в странах Европы.