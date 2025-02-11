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19:21, 11 февраля 2025Забота о себе

Врач посоветовала антипохмельную закуску

Пульмонолог Чандрасекаран: Сыр может уменьшить симптомы похмелья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сыр способен уменьшить симптомы похмелья, считает врач-пульмонолог Нина Чандрасекаран. Эту подходящую при употреблении алкоголя закуску она назвала на своей странице в TikTok, пишет Daily Mirror.

Врач посоветовала съесть несколько кусочков сыра, прежде чем отправляться на вечеринку, где будет алкоголь. По ее мнению, сыр содержит много белка, жира и сложных углеводов, которые помогают снизить скорость всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, она указала, что сыр может частично предотвратить повреждение печени.

Специалистка также добавила, что способность сыра уменьшать симптомы похмелья связана с тем, что этот продукт богат питательными веществами, такими как кальций и витамины группы В. «Организм теряет эти вещества при употреблении алкоголя», — пояснила врач.

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В заключение Чандрасекаран подчеркнула, что отсутствие похмелья можно гарантировать только при полном отказе от любого алкоголя.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала признаки клинического алкоголика. По ее мнению, тревожным сигналом является потеря способности контролировать количество выпитого.

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