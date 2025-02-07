Врач назвала признаки клинического алкоголика

Нарколог Калюжная: Алкоголик не может контролировать тягу к спиртному

Часто люди вовремя не могут распознать алкоголизм и обратиться за помощью, заявила психиатр-нарколог Марина Калюжная. В разговоре с «Газетой.Ru» врач назвала признаки клинического алкоголизма.

Калюжная рассказала, что клиническим алкоголизмом называется состояние, при котором человек не может контролировать свою тягу к спиртному. «Человек может планировать выпить одну рюмку, но в итоге не может остановиться», — объяснила врач.

По словам Калюжной, у алкоголиков вырабатывается толерантность к спиртному, поэтому с каждым разом они пьют все больше. Кроме того, в случае отказа от алкоголя у них возникает синдром отмены, который характеризуется тревогой, тремором, раздражительностью и другими симптомами. Это признак того, что организм уже не может функционировать без алкоголя, подчеркнула она.

«Важно понимать, что алкоголизм — это не просто вредная привычка, а болезнь. Регулярное употребление алкоголя меняет химические процессы в мозге, что приводит к формированию зависимости», — подвела итог психиатр-нарколог.

Ранее Калюжная рассказала о наиболее действенных способах борьбы с похмельем. Чтобы облегчить похмельный синдром, нарколог рекомендовала пить больше воды.