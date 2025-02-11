Россиянка провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник

Жительница Искитима провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник

Жительница города Искитим Новосибирской области сломала позвоночник, спускаясь по лестнице в подъезде собственного дома. О ситуации пишет«Комсомольская правда».

Инцидент произошел в двухэтажке по улице Пушкина, когда пострадавшая, услышав звук сигнализации, решила проверить машину. Спустившись со ступеньки на пол, женщина неожиданно провалилась под него. «Там высота около полуметра. Я еле-еле вылезла, зашла домой и легла спать», — вспоминает местная жительница. Последствия падения проявились только наутро — женщина поняла, что не может ходить. Выпив обезболивающее, она отправилась в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом одной из костей лопатки, закрытый компрессионный перелом позвоночника и ушибы. От госпитализации горожанка отказалась, сославшись на то, что ей не с кем оставить троих маленьких детей. Ходить и сидеть женщина многодетная мать не может уже несколько дней.

Дому присвоили статус аварийного еще пять лет назад, однако за все это время собственникам не предоставили иные варианты жилья. Это не первый случай, когда в здании подвели перекрытия. Так, летом 2024 года в одной из квартир в туалете рухнул потолок. В ходе прокурорской проверки повреждения конструкций были обнаружены и в других квартирах.

Ранее в другом российском городе, Энгельсе, в квартире пенсионерки проломился пол. В результате женщина провалилась в затопленный сточными водами подвал, где провела несколько часов.