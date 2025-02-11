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10:17, 11 февраля 2025Путешествия

Один аэропорт России столкнулся с массовыми задержками рейсов

Аэропорт Новосибирска столкнулся с массовой задержкой рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирский аэропорт Толмачево столкнулся с массовой задержкой рейсов. Об этом пишет портал «СибМедиа».

Наиболее длительная (четыре часа) — у рейса авиакомпании S7 Airlines из Иркутска. Более того, вовремя в российскую авиагавань не могут прилететь самолеты из Екатеринбурга, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Читы, Магадана, Благовещенска, Якутска, Петропавловска-Камчатского и Нерюнгри.

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Отмечается, что причина случившегося пока неизвестна.

Ранее во вторник, 11 февраля, в аэропортах Ульяновска, Саратова и Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уведомил, что они вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.

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