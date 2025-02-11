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12:32, 11 февраля 2025Бывший СССР

Песков описал слова Трампа о присоединении Украины к России фразой «50 на 50»

Песков описал возможное присоединение Украины к России фразой «50 на 50»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал слова президента США Дональда Трампа о присоединении Украины к России фразой «50 на 50». Его слова приводит ТАСС.

«Любое явление происходит с вероятностью 50 на 50: либо да, либо нет», — заявил пресс-секретарь президента России. Песков также отметил, что значительная часть Украины хочет стать Россией. Кроме того, фактически, она уже стала ей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств. В противном случае, заявил глава Белого Дома, Украина рискует «в какой-то день» стать частью России.

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