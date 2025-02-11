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12:26, 11 февраля 2025Бывший СССР

Песков оценил желание части Украины присоединиться к России

Песков: Значительная часть Украины хочет стать Россией и уже присоединилась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Значительная часть Украины хочет стать Россией и уже присоединилась к ней в ходе референдумов 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков оценил высказывание президента США Дональда Трампа о возможности перехода части Украины в состав России и подчеркнул, что референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей являются фактом. Он отметил, что факт участия жителей регионов в голосовании соотносится с высказыванием Трампа.

Ранее Трамп заявил о риске для Украины стать частью России. Политик подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги.

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