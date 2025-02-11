Назван самый покупаемый к Новому году смартфон

Kantar: iPhone 16 оказались самыми продаваемыми смартфонами в конце 2024-го

Аналитики компании Kantar перечислили самые продаваемые смартфоны в мире в четвертом квартале 2024 года. Отчет доступен на сайте агентства.

Самыми продаваемым смартфонами в мире перед новогодними праздниками специалисты назвали устройства серии iPhone 16 от Apple. По их данным, телефоны новой линейки американского бренда лидировали во всех регионах. Так, в Европе самым покупаемым смартфоном оказался iPhone 16 Pro, США, Китае и Австралии — iPhone 16 Pro Max, Японии — iPhone 16.

Специалисты заявили, что пользователи чаще обычного покупали устройства Apple — видимо, в качестве подарка на Новый год себе или близким. В том числе из-за этого мировые продажи смартфонов в конце 2024 года немного выросли, а рынок восстановился.

Авторы отчета назвали Samsung самым популярным брендом Android-смартфнов в мире. Так, гаджеты производства корейского компании попали в топ-5 продаж в Европе и Австралии. В Китае в первую пятерку включили телефоны Huawei, Японии — Google.

Также в материале говорится, что в конце 2024 года пользователи начали обращать внимание на наличие функций искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах — это следует из опроса покупателей. Заинтересованность в ИИ подтвердил каждый пятый потребитель.

Ранее специалисты агентства Canalys рассказали, что в 2024 году мировой рынок смартфонов впервые показал рост после пандемии коронавируса. Однако они предсказали тяжелый 2025-й год для индустрии.