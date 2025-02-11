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18:06, 11 февраля 2025Россия

Под Москвой восьмилетний ребенок нашел во дворе бутылку с жидкостью и оказался в больнице

В Подмосковье мальчик нашел бутылку с жидкостью и оказался в больнице с ожогами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Подмосковье восьмилетний мальчик нашел бутылку с жидкостью на детской площадке во дворе дома и оказался в больнице с ожогами внутренних органов, передает MK.RU.

По данным издания, мальчик принял находку за лимонад и сделал несколько глотков. После этого он почувствовал неприятные ощущения в горле и побежал домой.

Бабушка прополоскала рот школьнику, однако ему стало хуже. Отец повез ребенка в ближайшую больницу, но там его принимать отказались.

Тогда родители вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в одну из московских клиник. Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое. После обследования ему поставили диагноз «токсическое отравление», а также ожоги второй и третьей степени желудка, пищевода, гортани и губ.

Ранее сообщалось, что в Казани восемь школьников попали в больницу с подозрением на отравление.

ЖЗЛ
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