Под Москвой восьмилетний ребенок нашел во дворе бутылку с жидкостью и оказался в больнице

В Подмосковье мальчик нашел бутылку с жидкостью и оказался в больнице с ожогами

В Подмосковье восьмилетний мальчик нашел бутылку с жидкостью на детской площадке во дворе дома и оказался в больнице с ожогами внутренних органов, передает MK.RU.

По данным издания, мальчик принял находку за лимонад и сделал несколько глотков. После этого он почувствовал неприятные ощущения в горле и побежал домой.

Бабушка прополоскала рот школьнику, однако ему стало хуже. Отец повез ребенка в ближайшую больницу, но там его принимать отказались.

Тогда родители вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в одну из московских клиник. Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое. После обследования ему поставили диагноз «токсическое отравление», а также ожоги второй и третьей степени желудка, пищевода, гортани и губ.

Ранее сообщалось, что в Казани восемь школьников попали в больницу с подозрением на отравление.