Полицейские освободили взятую в заложницу бывшую жену россиянина и задержали его

В Новосибирске задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену

В Новосибирске задержали 53-летнего ранее судимого жителя Октябрьского района, который насильно удерживал свою бывшую жену в заложниках. В Новосибирске Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным правоохранителей, 9 февраля жильцы одного из домов, расположенных по проспекту Дзержинского, сообщили в полицию о том, что в одной из квартир происходит шум и словесный конфликт. Прибывшие на место оперативники установили, что фигурант удерживает там свою бывшую жену. Он связал ей руки и ноги клейкой лентой и избил. Злоумышленника задержали, пострадавшая была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в избиении и удержании в квартире школьницы.

