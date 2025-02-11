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21:21, 11 февраля 2025Ценности

Популярная 48-летняя актриса снялась в распахнутом халате на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @giovannaantonelli

Популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фото в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» снялась в ванной на фоне окна с видом на побережье. Она предстала перед камерой в белом банном халате на голое тело, который распахнула, продемонстрировав часть обнаженной груди.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы, разделив их прямым пробором, и подчеркнула глаза коричневыми тенями и черной подводкой.

Ранее в феврале Джованна Антонелли также похвасталась фигурой в леопардовом бикини.

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