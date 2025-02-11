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12:21, 11 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказан эффект условий контрактов ВСУ для 18-летних

Военный эксперт Дандыкин: В ВСУ не удастся привлечь молодежь с помощью льгот
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Меры привлечения молодых людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в виде денежных выплат и ряда льгот вряд ли будут эффективными, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, таким путем удастся привлечь только несколько тысяч человек.

«Конечно, миллион гривен, который предлагают молодым людям, — это большие деньги для сел, где такие ребята еще остались. Но, думаю, маловероятно, что удастся привлечь какое-то существенное число людей. Ну, может, несколько тысяч наскребут, остальные будут прятаться, убегать. В любом случае, этого не хватит для восполнения текущих потерь», — считает Дандыкин.

Военный эксперт считает, что для восполнения потерь ВСУ необходимо набрать несколько сотен тысяч человек, что кажется невозможным даже при предложенных льготах для молодых людей.

«В месяц удается мобилизовать порядка 25-30 тысяч человек, при этом потери тяжело раненными, погибшими, пропавшими без вести, пленными — 45-50 тысяч. А чтобы восполнить потери, нужно несколько сотен тысяч человек», — подсчитал Дандыкин.

Ранее Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних. По его словам, они смогут получить более миллиона гривен за год службы, а также другие льготы.

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