Прокуратура взыскала с экс-российского полицейского и его жены подозрительные накопления

На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов

На Алтае прокуратура взыскала с экс-полицейского и его жены 2,4 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным правоохранителей, иск в суд был подан после прокурорской проверки. По ее результатам, установлено, что на банковский суд фигуранта и его жены поступили 2,4 миллиона рублей. Законность происхождения этих денег они подтвердить не смогли, поэтому прокурор направил в Чемальский районный суд исковое заявление о взыскании подозрительных накоплений в доход России.

Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко, осужденного на 20 лет по делу о бандитизме и расправе.