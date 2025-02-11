Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:09, 11 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура взыскала с экс-российского полицейского и его жены подозрительные накопления

На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

На Алтае прокуратура взыскала с экс-полицейского и его жены 2,4 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным правоохранителей, иск в суд был подан после прокурорской проверки. По ее результатам, установлено, что на банковский суд фигуранта и его жены поступили 2,4 миллиона рублей. Законность происхождения этих денег они подтвердить не смогли, поэтому прокурор направил в Чемальский районный суд исковое заявление о взыскании подозрительных накоплений в доход России.

Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко, осужденного на 20 лет по делу о бандитизме и расправе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о срыве масштабного наступления Украины на Белгородскую область

      Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

      В Эстонии житель возмутился отключению страны от БРЭЛЛ

      На льготы российским фермерам перестало хватать денег

      Россиянка побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет»

      Звезда реалити-шоу рассказал о переменах в жизни после сердечного приступа

      ОАК создаст системы запуска ударных БПЛА с самолетов

      Глава атакованного дронами региона России рассказал о ситуации на загоревшемся предприятии

      Украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Загорелся нефтеперерабатывающий завод

      Российский военный неделю пролежал в блиндаже с телами сослуживцев и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше