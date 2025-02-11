Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта

Пушилин: Армия России продвигается по всей линии фронта

Армия России продвигается по всей линии фронта. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

«Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил он. Глава ДНР также рассказал об уничтожении укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на великоновоселковском и кураховском направлениях.

Помимо этого, Пушилин отметил, что Российская армия пресекает попытки контратак ВСУ на красноармейском направлении.

Ранее глава ДНР рассказал о тактическом значении успехов Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, наступление российских войск под Часовым Яром и занятие Дзержинска (украинское название — Торецк) откроют путь к Константиновке.