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11:47, 11 февраля 2025Экономика

Путин назвал основу атомной энергетики будущего

Путин: Нужно развивать реакторы малой мощности и на быстрых нейтронах
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Атомный потенциал может сыграть важную роль в модернизации российской экономики и обеспечении обороноспособности государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Кроме того, он призвал в полной мере задействовать возможности атомной промышленности в деле обеспечения энергетической безопасности РФ и подготовке современных кадров. Кроме того, глава государства указал на необходимость наращивания фундаментальных и прикладных научных исследований. Особый акцент должен быть сделан на разработке новых установок — модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах. Они, по мнению Путина, станут основой атомной энергетики будущего.

Ранее стало известно, что Словакия пообещала блокировать возможные санкции Евросоюза против России в ядерной энергетике. В Братиславе напомнили, что рестрикции, которые могут угрожать словацкой атомной программе, недопустимы.

В сентябре появилась новость о том, что в РФ закончили настраивать основное технологическое оборудование для производства инновационного уран-плутониевого топлива, предназначенного для реакторов IV поколения.

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