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10:36, 11 февраля 2025Наука и техника

Вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone оценили

GizChina: Старый iPhone в упаковке может принести владельцу целое состояние
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kimberly White / Reuters

Журналисты издания GizChina рассказали, как можно разбогатеть, продав старый смартфон Apple. Материал доступен на сайте медиа.

По словам журналистов, абсолютное большинство пользователей приобретают смартфоны и пользуются ими, чтобы потом заменить на новые. Поэтому в обращении остается не очень много раритетных моделей в идеальном состоянии, хотя они пользуются спросом среди коллекционеров, и могут принести владельцам целое состояние.

Авторы отметили, что вероятность продать старый iPhone на аукционе невелика — для этого нужно, чтобы устройство представляло определенную ценность. В качестве примера они привели iPhone первого поколения, который был продан за рекордные 190 тысяч долларов, или около 18,5 миллиона рублей.

Самые дорогие смартфоны, выставляемые на аукционе, обычно запечатаны в заводскую пленку, то есть никогда не вскрывались. Также коробка и пломбы не должны иметь никаких повреждений. По словам авторов, проданный за 190 тысяч долларов телефон также имел 4 гигабайта встроенной памяти — это была очень редкая версия первого поколения.

«Хотя не каждый старый iPhone стоит шестизначную сумму, стоимость редких устройств Apple продолжает расти», — подчеркнули журналисты. По их словам, перед тем, как выбрасывать раритетные гаджеты, стоит уточнять их ценность среди коллекционеров.

В начале февраля стало известно, что в России в очередной раз подешевел iPhone 16 Plus. Девайс оказался доступен за 90-91 тысячу рублей — против 134 тысяч рублей на старте продаж.

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