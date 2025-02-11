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16:22, 11 февраля 2025Забота о себе

Раскрыт фрукт с потенциалом в борьбе с болезнью Альцгеймера

Врач Белоусов: У граната есть потенциал в борьбе с болезнью Альцгеймера
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marta Matyszczyk / Unsplash

Гранат благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск множества заболеваний, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Полезные свойства этого фрукта врач раскрыл в разговоре с РИАМО.

По словам врача, гранат снижает риск образования холестериновый бляшек, атеросклероза, инфаркта и инсульта, а также помогает в борьбе с сахарным диабетом и депрессией, сдерживает развитие опухолей груди и облегчает симптомы климакса. Кроме того, эксперимент, проведенный на мышах, продемонстрировал, что у граната есть потенциал в борьбе с болезнью Альцгеймера, отметил Белоусов.

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«В гранате содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине или, например, зеленом чае. Состав граната изобилует витаминами и микроэлементами, в том числе железом, калием, кальцием и фосфором. Кроме того, у него очень низкая калорийность — всего 72 ккал на 100 граммов зерен, так что он прекрасно подходит и для диетического питания», — добавил доктор.

Ранее Белоусов посоветовал россиянам не игнорировать боль вокруг пупка. По его словам, боль в этой области может быть признаком аппендицита.

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