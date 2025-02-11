Раскрыта причина стрельбы в российского бойца ММА

В Краснодаре проигравший в драке посетитель клуба выстрелил в бойца ММА Крайнова

В Краснодаре проигравший в драке посетитель ночного клуба выстрелил в 29-летнего охранника заведения — бойца ММА Руслана Крайнова. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, все произошло ночью в минувшее воскресенье, 9 февраля, в заведении Bijou, которое расположено на Зиповской улице. Тогда несколько посетителей поссорились с охранниками и вышли драться на улицу. Во время конфликта охранники одержали верх над оппонентами и один из проигравших достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в Крайнова. В результате мужчину госпитализировали с проникающей раной глаза и грудной клетки.

Стрелявший после случившегося попытался скрыться с места происшествия. Вместе со знакомым они сели в автомобиль марки Ford и уехали. На следующее утро их задержали. У подозреваемого изъяли пистолет ТК 717 Т и 12 патронов. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Махачкале местный житель открыл стрельбу из травматического оружия по знакомому спортсмену у школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.