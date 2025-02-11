Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

Роскомнадзор: На крупнейшей в России точке обмена трафиком произошел сбой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Роскомнадзор заявил о сбое на крупнейшей в России точке обмена трафиком, из-за чего могут возникнуть проблемы в работе операторов связи. Сообщение ведомства передает ТАСС.

«На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что сбой не привел к массовым проблемам в функционировании сервисов и ухудшению трафика. Однако временные сложности могли возникнуть у отдельных операторов связи, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе соцсети TikTok в России. На проблемы пожаловались пользователи из Новосибирской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого российские пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера WhatsApp.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

      Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

      В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

      В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше