Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

Роскомнадзор: На крупнейшей в России точке обмена трафиком произошел сбой

Роскомнадзор заявил о сбое на крупнейшей в России точке обмена трафиком, из-за чего могут возникнуть проблемы в работе операторов связи. Сообщение ведомства передает ТАСС.

«На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что сбой не привел к массовым проблемам в функционировании сервисов и ухудшению трафика. Однако временные сложности могли возникнуть у отдельных операторов связи, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе соцсети TikTok в России. На проблемы пожаловались пользователи из Новосибирской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого российские пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера WhatsApp.