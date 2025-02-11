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16:29, 11 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности самостоятельного изгнания бесов из квартир

РПЦ осудила самостоятельное изгнание бесов из удмуртской квартиры
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали россиян не заниматься изгнанием бесов из квартир самостоятельно. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что верующим необходимо молиться, а для освящения жилища нужно звать священника. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что «попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут». Так в РПЦ отреагировали на случай, который недавно произошел в Удмуртии. Там женщина пыталась самостоятельно изгнать нечистую силу из квартиры.

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Во время «обряда по изгнанию колдунов» пенсионерка зажгла свечу, поставила ее на стиральную машинку, а сама ушла в другую комнату. Свеча упала, и начался пожар. Испугавшись, женщина выбежала на улицу. Пожарных в итоге вызвали соседи, огонь удалось потушить. «Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие», — отметил Кипшидзе.

Пожары во время магических ритуалов — не такая уж и редкость. Недавно похожий случай произошел в Москве. Таролог чуть не сжег собственную квартиру, делая расклад. Во время гадания упала одна из свечей, и огонь начал быстро разгораться. Спасателям позвонили соседи.

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