Россиянам назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью

АТОР: Отдохнуть летом 2025 года за 200 тысяч рублей на семью можно в Абхазии

Туроператоры начали предлагать летние туры на пляжные курорты в России и за рубежом стоимостью до 200 тысяч рублей на семью из трех человек. Направления отдыха за такую цену назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть летом 2025 года максимум за 200 тысяч рублей на троих (двое взрослых и ребенок) можно в Абхазии, Анапе, Крыму, Сочи, на китайском Хайнане, тайском Пхукете, в турецкой Анталье, вьетнамском Нячанге и египетских Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Уточняется, что столько будут стоить 10-дневные туры, включающие авиаперелет из Москвы (кроме Анапы и Крыма, куда предлагается добираться на автомобиле).

Ранее стало известно, что спрос на курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз. На летний сезон туристы уже забронировали треть отелей полуострова, а на майские праздники — 27 процентов.

