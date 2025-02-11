Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:26, 11 февраля 2025Путешествия

Россияне раскрыли истинное отношение к семейному отпуску

«Авито Путешествия»: 61 процент россиян предпочитают путешествия с семьей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

61 процент опрошенных россиян предпочитают путешествия с семьей, а 37 процентов делают это раз в год или даже чаще. Истинное отношение к семейному отпуску они раскрыли в рамках исследования сервиса «Авито Путешествия», оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Также стало известно, что 60 процентов респондентов отдают предпочтение путешествиям с детьми, а 53 процента — со второй половинкой. 9 процентов выбрали соло-поездки, а 5 процентов — отпуск с друзьями.

«В среднем россияне путешествуют с семьей четыре раза в год, включая короткие поездки выходного дня. Самые активные семейные туристы живут в Приволжье, в этом же федеральном округе наибольшая доля тех, кто путешествует свыше десяти раз в год», — указано в исследовании.

Материалы по теме:
«Путешествие в совершенной форме» Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
9 января 2025
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025

Кроме того, эксперты выяснили, что более половины россиян (54 процента) планируют семейные поездки совместно. Четверть опрошенных предпочитает заниматься подобными вопросами самостоятельно. Причем доля женщин здесь больше, чем мужчин, — 27 процентов против 22 процентов.

Ранее специалисты составили топ-10 самых популярных городов для весенних путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Со стен замка Аллы Пугачевой начали счищать мох

      Путин поддержал одно решение российского губернатора

      Лоза напомнил Шаляпину о библейских понятиях

      Китайский J-20 впервые заметили в «режиме зверя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше