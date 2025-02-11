Россияне раскрыли истинное отношение к семейному отпуску

«Авито Путешествия»: 61 процент россиян предпочитают путешествия с семьей

61 процент опрошенных россиян предпочитают путешествия с семьей, а 37 процентов делают это раз в год или даже чаще. Истинное отношение к семейному отпуску они раскрыли в рамках исследования сервиса «Авито Путешествия», оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Также стало известно, что 60 процентов респондентов отдают предпочтение путешествиям с детьми, а 53 процента — со второй половинкой. 9 процентов выбрали соло-поездки, а 5 процентов — отпуск с друзьями.

«В среднем россияне путешествуют с семьей четыре раза в год, включая короткие поездки выходного дня. Самые активные семейные туристы живут в Приволжье, в этом же федеральном округе наибольшая доля тех, кто путешествует свыше десяти раз в год», — указано в исследовании.

Кроме того, эксперты выяснили, что более половины россиян (54 процента) планируют семейные поездки совместно. Четверть опрошенных предпочитает заниматься подобными вопросами самостоятельно. Причем доля женщин здесь больше, чем мужчин, — 27 процентов против 22 процентов.

Ранее специалисты составили топ-10 самых популярных городов для весенних путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург.