Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расправу над матерью и кражу

В Тобольске мужчину осудили за убийство матери и кражу

В Тобольске мужчину приговорили к 11 годам колонии за расправу над матерью и кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ему предъявлено обвинение по статьям 158 («Кража») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2024 года в квартире в одном из микрорайонов города было обнаружено женское тело без признаков жизни. Ее дочь сообщила в полицию о том, что мать не выходит три дня на связь. К поискам подключились родственники и коллеги с работы.

Как было установлено, расправился с ней сын. Между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой он нанес потерпевшей не менее 19 ударов ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина похитил из квартиры золотую цепь, две золотые подвески и серебряное кольцо. Затем, скрываясь от камер наблюдения в подъезде, скрылся с места преступления. Он был задержан через четыре дня в Тюмени.

В суде подсудимый отказался от показаний. На предварительном следствии сказал, что расправу над матерью не совершал и не крал украшения. С учетом доказательной базы суд приговорил его к 11 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе арестовали мужчину за расправу над женой и ее знакомым.